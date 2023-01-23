Заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что пока рано говорить об изменении тактики россиян из-за замени Сергея Суровикина на Герасимова. В то же время в ГУР МО знают, что изменения будут.
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В ГУР МО рассказали о почерке Герасимова
Генерал-майор рассказал о почерке Герасимова, делающего ставку на десантников. В частности, украинская разведка видит, как сейчас перемещаются и куда перегруппируются подразделения воздушно-десантных войск России.
Это и есть почерк Герасимова. Почему? Потому что в начале полномасштабной агрессии мы четко знали, что во всех направлениях во втором эшелоне, по сути, в стратегическом резерве находились десантники, а в наступлении на Киев они вообще выполняли основную задачу,
– рассказал Скибицкий.
Он отметил, что в разведке ожидают, что после назначения Герасимова россияне будут более активно применять воздушно-десантные войска.
"Видимо, именно на этом фоне и возникли недоразумения между Герасимовым и командующим воздушно-десантными войсками. В первую очередь из-за того, что при командовании Герасимова воздушно-десантные войска России за первые полгода великой войны в Украине почти наполовину были убиты. А это элитные войска – 76 дивизия, 106, 98… Кстати, последняя была переброшена с Херсонского направления на другие, более важные по их оценкам", – рассказал Скибицкий.
В ГУР МО рассказали, какая будет ситуация на фронте
Генерал-майор Скибицкий заявил, что в дальнейшем будут активны боевые действия в Донецком и Луганском направлениях.
"Герасимов не выполнил ту задачу, которую перед ним ставили. Первая – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей", – резюмировал он.
Что означает назначение Герасимова
- Аналитики вашингтонского Института изучения войны заявляют, что предназначение Герасимова имеет военный и политический смысл. С одной стороны это попытка улучшить российское командование и контроль для решающих военных действий в 2023 году.
- С другой стороны, это политический шаг, направленный на укрепление российского минобороны против критики, в частности, владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
- В ISW заявляют, что Герасимов может командовать "большим наступлением" России в 2023 году и ставят под сомнение шансы россияне добиться успеха.
- В российском минобороны прокомментировали такие кадровые изменения "расширением масштаба задач".
- В Британии назначение Герасимова связывают со сменой подхода диктатора Путина к ведению войны. В разведке Британии говорят, что это решение Путина означает признание Россией одной большой ошибки.