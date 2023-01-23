Заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький заявив, що наразі рано говорити про зміну тактики росіян через заміну Сергєя Суровікіна на Герасимова. Водночас в ГУР МО знають, що зміни будуть.

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У ГУР МО розповіли про почерк Герасимова

Генерал-майор розповів про почерк Герасимова, який робить ставку на десантників. Зокрема, українська розвідка бачить, як зараз переміщуються та куди перегруповуються підрозділи повітряно-десантних військ Росії.

Це і є почерк Герасимова. Чому? Тому що на початку повномасштабної агресії ми чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні, по суті, в стратегічному резерві перебували десантники, а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання,

– розповів Скібіцький.

Він зазначив, що в розвідці очікують, що після призначення Герасимова росіяни будуть більш активно застосовувати повітряно-десантні війська.

"Мабуть, саме на цьому фоні й виникли непорозуміння між Герасимовим і командувачем повітряно-десантних військ. Насамперед через те, що при командуванні Герасимова повітряно-десантні війська Росії за перші пів року великої війни в Україні, майже наполовину були вибиті. А це елітні війська – 76 дивізія, 106, 98-ма… До речі, остання була перекинута з Херсонського напрямку на інші, більш важливі за їхніми оцінками", – розповів Скібіцький.

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Генерал-майор Скібіцький заявив, що надалі будуть активні бойові дії на Донецькому і Луганському напрямках.

"Герасимов не виконав те завдання, яке перед ним ставили. Перше – це повна окупація Донецької і Луганської областей", – резюмував він.

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