Свои злодеяния они совершают против украинцев. Список конкретных имен можно просмотреть здесь.
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Что известно о преступниках
Личный состав 54 центра подготовки разведывательных подразделений дислоцируется в военной части России №90091.
Она расположена в Республике Северная Осетия – Алания, город Владикавказ.
Среди российских военных преступников встречаются разные звания. В частности, подполковники, майоры, капитаны, лейтенанты и другие.
В ГУР отмечают, что все военные преступники предстанут перед судом будут привлечены к ответственности.
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