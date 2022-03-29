Свои злодеяния они совершают против украинцев. Список конкретных имен можно просмотреть здесь.

По теме В России проблемы с усилением или ротацией своих группировок, – Генштаб

Что известно о преступниках

Личный состав 54 центра подготовки разведывательных подразделений дислоцируется в военной части России №90091.

Она расположена в Республике Северная Осетия – Алания, город Владикавказ.

Среди российских военных преступников встречаются разные звания. В частности, подполковники, майоры, капитаны, лейтенанты и другие.

В ГУР отмечают, что все военные преступники предстанут перед судом будут привлечены к ответственности.

Вас может заинтересовать, откуда Россия берет армию для войны: смотрите видео