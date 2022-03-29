Свої злодіяння вони чинять проти українців. Список конкретних імен можна переглянути тут.

До теми У Росії проблеми із посиленням чи ротацією своїх угруповань, – Генштаб

Що відомо про злочинців

Особовий склад 54 центру підготовки розвідувальних підрозділів дислокується у військовій частині Росії номер 90091.

Вона розташована у Республіці Північна Осетія – Аланія, місто Владикавказ.

Серед російських військових злочинців зустрічаються різні звання. Зокрема, підполковники, майори, капітани, лейтенанти та інші.

У ГУР наголошують, що всі військові злочинці постануть перед судом будуть притягнуті до відповідальності.

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