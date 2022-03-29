У Росії проблеми із посиленням чи ротацією своїх угруповань

Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України у новому зведенні, наголошуючи, що противник не досяг поставленої мети наступальної операції.

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Згідно з даними Генштабу, у тихоокеанському флоті не вдається укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу, оскільки особовий склад відмовляється брати участь у війні.

Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил російської федерації, підрозділи комплектування, за причини відмови особового складу брати участь у так званій "спеціальній операції", не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу,

– зазначає Генштаб.

Водночас Генштаб додає, що під Харковом окупанти нарощують сили через втрати.

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