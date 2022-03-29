Втрати однієї 200 окремої мотострілецької бригади склали понад 1500 військовослужбовців. Це найбільший розгром за один раз від початку війни.

Важливо У Росії проблеми із посиленням чи ротацією своїх угруповань, – Генштаб

Ліквідували командира

Під Харковом також ліквідували командира 200 бригади, полковника Дениса Курило. У ЗСУ додали, що "українське сафарі 2.0" триває.



Денис Курило / Фото з фейсбуку СтратКом ЗСУ

Окупанти нарощують сили

Через значні втрати ворог наростив війська окремим підрозділом зі складу 1-ї танкової армії. Також загарбники продовжують застосовувати авіацію та артилерію по Харкову та Барвінковому, намагаються захопити Ізюм.

Тривають бої в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Тихоцьке.

Цікаво – Втрати ворога станом на 29 березня: