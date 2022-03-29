Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в новой сводке, отмечая, что противник не достиг поставленной цели наступательной операции.

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В России проблемы с усилением или ротацией своих группировок

Согласно данным Генштаба, в тихоокеанском флоте не удается укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу, поскольку личный состав отказывается принимать участие в войне.

Да, только в тихоокеанском флоте вооруженных сил российской федерации, подразделения комплектования, по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции", не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу,

– отмечает Генштаб.

В то же время Генштаб добавляет, что под Харьковом оккупанты наращивают силы из-за потерь.