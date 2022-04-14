ГУР освободило двух украинских летчиков из вражеского плена

Главное управление разведки МО Украины освободило из плена двух украинских пилотов.

Иван Пепеляшко и Алексей Чиж попали в плен российских оккупантов 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской область.

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Сообщается, что для украинских пилотов несколько раз меняли место содержания, в конце отправили их в СИЗО города Курск. В камере с ними находились еще из 8 украинских офицеров.

По словам освобожденного из плена Пепеляшко, несмотря на то, что украинцы имеют серьезные ранения, в СИЗО они не получают элементарной медицинской помощи.

Ребята держатся, но у большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но тщетно,

– сказал Пепеляшко.

Постоянные изнурительные допросы

Освобожденные из плена украинские пилоты говорят, что в СИЗО постоянно продолжались изнурительные допросы, которые традиционно начинались с путинской пропаганды о том, что Украину придумал Ленин.

Заставляли записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны товарищам. Говорили, что будут отрезать воспаленные части по кусочку. Вспоминали о наших семьях и об опасности, которая им угрожает,

– рассказал Алексей Чиж.

Россия признает свой провал в войне

По словам пилотов, российские офицеры во время допросов сами признавали, что их планы быстро выиграть войну провалились, а достичь поставленных целей не удалось.

Они действительно зомбированы. Спрашивают, много ли в Украине "нациков". Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галичину заберет Польша,

– вспоминает слова оккупантов Иван Пепеляшко.

Сейчас пилоты находятся в безопасности. Они в госпитале и получают необходимую медицинскую помощь. По возвращении из плена пилотов встретил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

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