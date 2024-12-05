Об этом сообщили источники 24 Канала в ГУР.

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Кибератака на системы российского Газпромбанка

В результате мощной DDOS-атаки клиенты Газпромбанка потеряли доступ к онлайн-банкингу и мобильному кабинету пользователя банка.

Известно, что сотни тысяч россиян не смогли осуществить переводы средств и онлайн-расчеты из-за неработающих приложений Газпромбанка.

Панические комментарии российских граждан в социальных сетях и жалобы на страницах банка подтверждают успех проведенной кибероперации.

Источники 24 Канала сообщили, что атака также заблокировала работу терминалов Газпромбанка по всей России. Так, в общественном транспорте Томска перестали работать терминалы оплаты за проезд.

Такая же проблема постигла и общественный транспорт Воронежа. Указывается, что из-за того, что была парализована работа терминалов Газпромбанка Самарская филармония продавала билеты только за наличные и только в кассах – онлайн покупка и оплата картами была невозможна.

Российские медиа подтвердили факт DDOS-атаки на сайт Газпромбанка, который вообще перестал открываться на территории Франции и Германии. Указывается, что кроме сайта также не запускался и мобильное приложение банка.

Важно! Газпромбанк – один из крупнейших банков России. Клиентами учреждения являются около 3 миллионов физических и около 45 тысяч юридических лиц. 21 ноября 2024 года Министерство финансов США наложило на российский Газпромбанк санкции.

Последствия кибератаки на российский Газпромбанк / Скриншоты