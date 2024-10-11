Об этом сообщили источники 24 Канала в Главном управлении разведки. Сейчас учебно-научная база России серьезно ослаблена.

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Киберкорпус ГУР взломал военные учебные заведения России

Специалисты ГУР МО осуществили успешную кибератаку на сетевую инфраструктуру Северо-Кавказского федерального университета, который готовит операторов БПЛА, специалистов по цифровой связи, инженеров и физиков для оккупационной армии России.

Как сообщил источник в ГУР, университет обеспечивает деятельность сразу ряда учебных заведений в нескольких регионах России, в частности 7 институтов. В результате операции была поражена внутренняя информационная инфраструктура объекта, уничтожены целевые ресурсы противника (веб-сайты, базы данных, файловые хранилища) общим объемом более 150 терабайт.

Киберкорпус ГУР атаковал 11 веб-сайтов, более 7 тысяч служебных ПЭВМ (персональных компьютеров), 135 серверов и файловых хранилищ. Кроме того, для прикрытия мероприятий основного направления поражения, осуществлена серия кибератак на ряд целевых интернет-ресурсов и файловых хранилищ организаций противника. После получения доступа к сетевой инфраструктуре врага, на пораженных веб-ресурсах была опубликована агитационная листовка в поддержку наступательных операций ВСУ.

В результате операции ГУР учебно-научная база России серьезно ослаблена, а возможности доподготовки военных специалистов путем выполнения специальных задач разведки в киберпространстве ограничены.

Хакеры ГУР провели кибератаку: смотрите видео

Ранее в России заявили о "беспрецедентной" кибератаке. Так, 7 октября было взломано более 80 региональных телерадиокомпаний, десятки пропагандистских каналов, среди которых и "Россия-24", приостановили вещание.