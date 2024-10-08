Об этом пишет Институт изучения войны. Хакеры могут быть связаны с Украиной.

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Хакеры совершили кибератаку на СМИ

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) сообщила, что в результате "беспрецедентной" ночной атаки неизвестные взломали ее онлайн-сервисы. Прокремлевская "Газета" также сообщила, что из-за этой атаки прекратилось вещание российских государственных телеканалов, таких как "Россия-24", "Россия Культура", "Карусель", а также около 80 региональных телерадиокомпаний.

Издание ссылается на источник в области информационной безопасности России, который утверждает, что кибератаку осуществила хакерская группа "sudo rm-RF", которая, вероятно, связана с Украиной. Название группы отсылает к команде в операционной системе Linux, которая предназначена для полного удаления файлов.

Справка. О серьезном ударе по российской пропаганде накануне сообщили источники 24 канала. Хакерская группа "Sudo rm-RF", взявшая на себя ответственность за атаку, неоднократно атаковала российские ресурсы.

Эксперт по информационной безопасности заявил "Газете", что хакеры, скорее всего, использовали тип вируса-шифровальщика, который удаляет файлы, а не просто шифрует их, и предупредил, что ВГТРК теперь придется закрыть уязвимость, а также восстановить резервные копии своих систем.