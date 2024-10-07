Наши хакеры "поздравили" Владимира Путина с днем рождения. Источники 24 Канала рассказали, что они совершили масштабную атаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию.

Смотрите также Враг оккупировал Угледар и наступает на Курахово: как изменилась линия фронта за неделю

Пропагандистские каналы вышли из строя

С самого утра 7 октября прекратили онлайн-вещание основные пропагандистские телеканалы: "Россия 1", "Россия 24", "Россия культура", РТР "Планета" и более 20 других. По информации источников, не работает не только онлайн-вещание этих телеканалов, но и телевизионное.

Работники компании жалуются, что "уничтожена вся информация на серверах, даже резервные копии, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет даже интернета и телефонии".

Ответственность за атаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка "Sudo rm-RF". Они неоднократно уже атаковали российские ресурсы.

Украинское кибервойско также наносит удары по врагу.