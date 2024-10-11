Про це повідомили джерела 24 Каналу в Головному управлінні розвідки. Нині навчально-наукова база Росії серйозно послаблена.

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Кіберкорпус ГУР зламав військові навчальні заклади Росії

Фахівці ГУР МО здійснили успішну кібератаку на мережеву інфраструктуру Північно-Кавказького федерального університету, який готує операторів БпЛА, фахівців з цифрового зв'язку, інженерів та фізиків для окупаційної армії Росії.

Як повідомило джерело в ГУР, університет забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах Росії, зокрема 7 інститутів. Внаслідок операції було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру об'єкта, знищені цільові ресурси противника (вебсайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайтів.

Кіберкорпус ГУР атакував 11 вебсайтів, понад 7 тисяч службових ПЕОМ (персональних комп'ютерів), 135 серверів та файлових сховищ. Крім того, для прикриття заходів основного напряму ураження, здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій противника. Після отримання доступу до мережевої інфраструктури ворога, на уражених вебресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ.

Унаслідок операції ГУР навчально-наукова база Росії серйозно послаблена, а можливості підготовки військових фахівців шляхом виконання спеціальних завдань розвідки у кіберпросторі обмежені.

Хакери ГУР провели кібератаку: дивіться відео

Раніше у Росії заявили про "безпрецедентну" кібератаку. Так, 7 жовтня було зламано понад 80 регіональних телерадіокомпаній, десятки пропагандистських каналів, серед яких і "Росія-24", призупинили мовлення.