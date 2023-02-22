Спецназовцы ГУР "засветили" американский "Черный ястреб": о поставках таких ранее не сообщали

Авиация военной разведки работает на переднем крае обороны. Помогают в задачах американские вертолеты UH-60 Black Hawk.

Неизвестно, сколько таких "Черных ястребов" есть на вооружении спецназовцев. По крайней мере, один – точно.

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Фото с "Черным ястребом"

Так, разведка опубликовала пост, к которому прикрепили интересные фото. На фотографиях изображены пилоты-разведчики, стоящие на фоне многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk. В ГУР отметили, что пилоты-разведчики только что вернулись после выполнения очередного боевого задания.

Боевые вертолеты значительно увеличивают возможности специальных подразделений ГУР и эффективность выполнения специальных операций,

– говорится в сообщении.



Спецназовцы на фоне "Черного ястреба" / Фото ГУР Минобороны

Что известно об UH-60 Black Hawk

Это американский военный многоцелевой вертолет, который производит компания Sikorsky. "Черный ястреб" предназначен для перевозки личного состава, эвакуации раненых и различных военных грузов внутри и на внешних подвесках.

Основной серийный вариант вертолета – UH-60A Black Hawk. Для американской армии его начали производить с 1977 года. Может перевозить экипаж из 4 человек и 11 вооруженных десантников.

На фото – версия вертолета S-70i, закупленного в декабре 2022 года Польшей. Официально о поставках вертолетов Украине не сообщалось. Однако без разрешения США Украина Black Hawk не получила бы, потому что его производит компания из Штатов.