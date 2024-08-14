Оружие, техника и дроны: ГУР получило помощь от частных благотворителей

Спецподразделения Главного управления разведки получили новые минометы, боеприпасы к ним, дроны и автомобильную технику. Их предоставили частные благотворители.

Оружие и спецтехнику закупили за средства группы компаний BROCARD (ООО "Эгзагон и ООО "Брокард-Украина") в рамках Меморандума о сотрудничестве.

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Помощь для ГУР

Так, разведчики получили от благотворителей:

грузовой автомобиль Daewoo Novus;

пикапы Mitsubishi L200;

квадроциклы;

квадрокоптеры Mavic 3Т;

155-мм артиллерийские снаряды;

122-мм реактивные снаряды;

120 мм минометы М-75.

Переданная техника и оружие уже в ближайшее время будет распределена между подразделениями Военной разведки Украины, которые выполняют задачи на линии фронта,

– сказал представитель ГУР Евгений Ерин.

Он отметил важную роль ответственного бизнеса в поддержке Сил безопасности и обороны и выразил благодарность за помощь.

Директор ООО "Егзагон" Оксана Гут, которая представляет интересы владельца группы компаний, гражданина Франции господина Филиппа Бенасена отметила, что за время полномасштабного вторжения России сумма помощи, выделенная на поддержку ВСУ достигла более 215 миллионов гривен.

"Вклад нашей группы в будущее Украины не ограничивается финансовой помощью армии. Мы системно работаем на экономику страны. В 2024 году сумма уплаченных налогов нашими компаниями составит 800 миллионов гривен. Штат сотрудников, сохраненных во время полномасштабной войны, составляет 1 500 человек, и все они получают официальную заработную плату", – заявила Оксана Гут.

Также директор компании сообщила об объеме запланированной до конца 2024 года помощи разведчикам и передала символический сертификат на 100 миллионов гривен. Также военнослужащие ГУР получили от благотворителей подарочные наборы.

Помощь для украинских разведчиков: фото ГУР