Чем был опасен корабль “Сергей Котов” и как украинским спецслужбам удалось потопить его, хоть и не с первого раза – читайте далее в материале. Феерическое уничтожение обсуждали эксперты на 24 Канале.

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Что известно о корабле

Майор ВСУ Егор Чечеринда отметил на том, что корабль был новый.

"Этот корабль был спущен на воду только в 2021 году, а официально приобщен к составу Черноморского флота летом 2022 года, уже после полномасштабного вторжения в Украину. Корабль абсолютно новый", – сказал Чечеринда.

Конечно, этот корабль меньше крейсера "Москва", но "Сергей Котов" тоже большой и новый. "Аналоговнет",

– добавил он.

Кроме этого, "Сергей Котов" участвовал вместе с крейсером "Москва" в нападении на украинский остров Змеиный.

Важно! Ранее эксперты предполагали, что на борту "Сергея Котова" было 8 пусковых установок для ракет "Калибр". Однако в Военно-морских силах опровергли эту информацию. В то же время атаку на судно назвали "два в одном", ведь на борту был транспортно-боевой вертолет Ка-29.

Спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что "Сергей Котов" задумывался как корабль, построенный по модульной схеме. Мол, на нем должны были заменять образцы вооружения. Что интересно, в одном из этих модулей у них был просто спортивный зал.

Длина корабля была практически 100 метров, а ширина – 14 метров.

Это больше, чем футбольное поле,

– оценил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Как "Котова" превратили в утопленника

Боевую задачу выполняли украинские морские дроны Magura V5. По словам военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана, это беспилотник или так называемый безэкипажный катер, который может пройти 800 – 1000 километров в одну сторону. Все зависит от топлива и системы управления.

Мы видим, как он выполняет задание. Катеров было 5. Они заходят волнами с разных азимутов в режиме "волчьей стаи",

– объяснил Свитан.

Выполняют задание не просто так, конечно. Тактику строят, анализируя размещение оружия на самом корабле, систем уничтожения и противодействия.

Свитан об уничтожении очередного корабля: смотрите видео

Дроном достаточно легко управлять, если это будет делать опытный оператор. Свитан убежден, что такие боевые задачи поручают специалистам высшего класса.

"Даже если несколько дронов во время задачи уничтожат, то по крайней мере три из них точно проходят и выполняют уничтожение цели", – заверил военный эксперт.

Характеристики Magura V5 Длина – 5,5 метра.

Ширина – 1,5 метра.

Полный вес – 1000 кг.

Полезная нагрузка – 320 килограммов.

Операционный радиус действия – до 400 километров.

Дальность хода – до 800 километров.

Автономность – до 60 часов.

Крейсерская скорость – 41 километр в час.

Максимальная скорость – 78 километров в час.

Связь – mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Егор Чечеринда также считает, что большим преимуществом этих дронов является их скорость.

"Дроны Magura V5 способны двигаться до 83 километров в час. Попробуйте попасть в такой объект, еще и ночью. И россиянам это не удалось", – сказал он.

"Сергей Котов" предназначен для того, чтобы защищать другие корабли, но не смог защитить даже себя,

– метко подытожил майор ВСУ Чечеринда.

Что интересно, об угрозе уничтожения экипажу сообщили еще за 40 минут. Об этом свидетельствует перехваченный разговор с командиром корабля.

"Он говорил, что их еще за 40 минут предупредили, что к ним плывут дроны. Очевидно, для уничтожения корабля. Однако они ничего не смогли сделать. Эта пушка, которая стояла на борту корабля, не способна была попасть", – заметил Чечеринда.

Майор ВСУ Егор Чечеринда об очередном потоплении: смотрите видео

Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко отметил, что россияне после последних поражений усилили свою систему наблюдения, чтобы выявлять наши дроны. Однако им это никак не помогает.

Наши спецслужбы ищут места, где система не настолько насыщена, или же ее нет вообще. Конечно, это делают в ночное время, когда дроны обнаружить сложнее. Это время, когда личный состав также не в лучшей готовности,

– сказал капитан запаса.

Дрон довольно большой. Его длина – 5 метров, ширина – 1,5 метра.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник заметил, что россияне не смогли обнаружить Magura V5 ни в каких режимах: ни радиолокационном, ни тепловизионном.

"Это еще раз подтверждает: то, что в стратегическом смысле россияне называли "могучей силой", движется к деградации", – сказал Черник.

Петр Черник об уничтожении "Сергея Котова": смотрите видео

Будущее российского флота плачевное

Роман Свитан убежден, что достаточное количество морских дронов с участием всех украинских спецслужб приведет к серьезным потерям у россиян.

"Комплексный подход позволит уничтожить российский флот за определенное время. Это я уже не говорю об участии F-16. Если они присоединятся с серьезными противокорабельными ракетами – это будет серьезная боевая нагрузка в выполнении боевой задачи", – заверил Свитан.

Одна из задач наших спецслужб – это просто затопление всего Черноморского флота. По подсчетам Свитана, примерно 25 кораблей украинские спецслужбы уже "отминусовали".

Осталось ориентировочно 50 кораблей в целом, которые надо уничтожить. Это полностью реальная задача, например, в течение года,

– сказал он.

Обратите внимание! Только за последние 2 месяца украинские спецслужбы уничтожили уже три больших военных корабля: ракетный катер "Ивановец";

большой десантный корабль "Цезарь Куников";

патрульный корабль "Сергей Котов".

Петр Черник высказался, что россияне теряют милитарную морскую мощь в акватории Черного моря.

"До начала этой войны они считались самой большой силой. А то, что страна, которая не имеет полноценного морского флота, не только достигла паритета, но и наносит чувствительные удары, это невероятно хорошая новость", – заметил он.

Ускоряет ли это победу

Как отметил Петр Черник, не стоит забывать, что стоимость этого корабля – 65 миллионов долларов. Конечно, такая потеря для России – существенная и имеет свои преимущества для нас.

"Чем больше утопим их лома, тем лучше. Однако результаты этой войны по-настоящему будут решаться исключительно в сухопутной части. Здесь наш противник еще имеет определенный запас прочности", – подытожил Черник.

В то же время Чечеринда считает, что потоплением флота России мы компенсируем ту паузу в наших достижениях на линии фронта, которая вызвана задержкой поставок оружия от партнеров.