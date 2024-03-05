Об этом в эфире "Киев 24" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Он также добавил, что судоходство в Керченском проливе было запрещено еще в прошлом году, однако оккупанты не учитывают это, поэтому и несут потери, передает 24 Канал.

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Плетенчук об особенностях "Сергея Котова"

Как пояснили в Военно-морских силах, корвет "Сергей Котов" выполнял исключительно те задачи, для которых он и был создан – охрана водного района, непосредственно в Керченском проливе в территориальных водах Украины. Плетенчук отметил, что этот участок моря официально закрыт для судоходства Украины, о чем было объявлено еще в прошлом году. Как видим, оккупанты не прислушиваются к предупреждениям.

Он ("Сергей Котов" – 24 Канал) создавался для охраны пунктов базирования, контроля гражданского судоходства, то есть такой универсальный корабль. Некоторые из обозревателей считают, что на нем могли размещаться ракеты "Калибр". Впрочем, это не соответствует действительности. Он задумывался как корабль, построенный по модульной схеме – то есть с возможностью заменять образцы вооружения. В результате в одном из этих модулей у них был просто спортивный зал,

– рассказал Плетенчук.

Вместе с тем, он отметил, что это был один из самых новых кораблей Черноморского флота. В России таких судов было всего четыре и два из них – уже не будут на плаву. Речь идет о "Сергее Котове" и "Павле Державине", которому нанесли значительные разрушения в октябре 2023 года.

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