Об этом сообщает ГУР. Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах.

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ГУР предупреждает о подготовке митингов-провокаций в городах Украины

Тех, кто покупается, просят снимать фото и видео с провокативных акций, чтобы создать «картинку» с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины,

– говорится в сообщении.

Также в ГУР отметили, что военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во вредных для национальной безопасности мерах.

Напомним, что Владимир Зеленский во время визита в Брюссель сказал, что безопасность Украине может гарантировать или членство в НАТО, или ядерное оружие. Западные СМИ подхватили эту тему, предположив, что Украина всего за несколько недель может изготовить ядерное оружие. А российские пропагандисты по этому поводу начали биться в истерике.