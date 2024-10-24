Про це повідомляє ГУР. Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах.

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ГУР попереджає про підготовку мітингів-провокацій у містах України

Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України,

– говориться у повідомленні.

Також у ГУР зазначили, що воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя сказав, що безпеку Україні може гарантувати або членство в НАТО, або ядерна зброя. Західні ЗМІ підхопили цю тему, припустивши, що Україна лише за кілька тижнів може виготовити ядерну зброю. А російські пропагандисти з цього приводу почали битися в істериці.