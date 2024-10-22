Российские пропагандистские СМИ стремительно разогнали эту информацию и вспомнили выступление президента Украины на Мюнхенской конференции по безопасности накануне войны, где Зеленский также упоминал о ядерном оружии, сообщает 24 Канал. Из этого россияне сделали дальновидные выводы.

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Соловьев возмущается

Эту тему обсуждали на многих российских политических ток-шоу, в частности пропагандиста Владимира Соловьева. Он воспринял заявление Зеленского в Брюсселе как угрозу России.

Зеленский, выступая со своим планом в Брюсселе, заговорил о главной мечте, тем самым абсолютно подтвердил необходимость и безальтернативность проведения нами (Россией – 24 Канал) "специальной военной операции",

– подчеркнул пропагандист.

Соловьев вспомнил, что украинский президент якобы заявил о "попытке создать ядерное оружие" еще в начале 2022 года.

Теперь Зеленский говорит напрямую или "мы в НАТО", или "за 40 дней у нас будет ядерное оружие". При этом он пытается сослаться на Будапештский меморандум, который не имеет статуса договора и обязательной части,

– возмущается Соловьев.

Напомним, что Будапештский меморандум это, действительно, не соглашение, это скорее фейк. Украина фактически за кусок бумаги отдала третий по объему арсенал ядерного оружия. По состоянию на 1991 год она имела 176 межконтинентальных баллистических ракет, более 4 тысяч ядерных боезарядов. Для сравнения – у Франции их сейчас – 300 единиц, а у Великобритании – чуть более 200 единиц.

Однако после распада Советского Союза Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от России, США и Великобритании. Они предусматривали уважение к независимости, суверенитет и нерушимость границ Украины.

Позже Владимир Путин решил, что обещания, которые давал Украине тогдашний президент России Борис Ельцин, его ни к чему не обязывают.

Поэтому вполне логично, что сегодня Владимир Зеленский требует от партнеров работающие гарантии безопасности.

Российские пропагандисты считают, что так называемая "СВО" началась из-за заявления Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене, где он накануне войны сказал, что Украине не надо было отказываться от ядерного арсенала.

Получается, что Россия начала полномасштабное вторжение, чтобы Украина не восстановила свой ядерный потенциал. Хотя неоднократно Кремль отмечал, что его цель – "денацификация" и "защита русскоязычного населения" Украины.

Да, Зеленский на Мюнхенской конференции говорил о Будапештском меморандуме и ядерном оружии, но это было 19 февраля 2022 года. А российское вторжение в Украину началось 24 февраля того же года.

Итак, российская пропаганда в очередной раз продемонстрировала отсутствие логики и свои лживые нарративы.

Отметим, что издание Bild в своем материале утверждало, что Украина всего за несколько недель может изготовить ядерное оружие. Она, как написали журналисты, способна восстановить свой ядерный арсенал в случае вероятного второго наступления россиян на Киев.

В то же время Министерство иностранных дел Украины официально опровергло эту информацию. Там этот материал назвали инсинуациями неназванных источников издания Bild.