На этом отметил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для "Радио Свобода".

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Россия уже атаковала Украину ракетами КНДР

Отвечая на вопрос об использовании Россией баллистических ракет KN-23 для ударов по территории Украины, Черняк отметил, что на сегодня известно о применении Кремлем против нашего государства около 60 ракет северокорейского производства, полученных в рамках сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

По его словам, для производства ракет KN-23 используются устаревшие технологии, поэтому "их точность не слишком высока". В то же время, говоря об артиллерийских боеприпасах, которые Россия получает от Северной Кореи, Черняк подчеркнул, что речь идет о миллионах единиц.

Мы постоянно видим перемещение грузов, контейнеров. Не исключаем, что там могут быть артиллерийские боеприпасы, которые Северная Корея производит, которые уже содержатся в ней на складах. Да, это тоже огромная опасность для Украины,

– заявил он.

Представитель украинской разведки подчеркнул, что, несмотря на наличие в России собственных военных мощностей, она дополнительно использует боеприпасы северокорейского производства.

Напомним, на днях разведка сообщала о передаче от КНДР для России более 100 единиц техники разных типов, среди которых: 170 миллиметровых самоходных артиллерийских установок М-1989, 240 миллиметровых реактивных систем залпового огня М-1991. Также идет поставка артиллерийских боеприпасов большого калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24.