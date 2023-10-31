Представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что на территории России, если говорить об оппозиционных настроениях, то есть разные слои и группы, пишет 24 Канал.

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Россия пропитана разными конфликтами

По его словам, Россия пропитана разными внутренними, религиозными, этническими и национальными конфликтами.

Как сказал Юсов, многие люди, желающие свержения режима Путина и осуждающие войну против Украины, понимают, что других методов борьбы, кроме как вооруженной борьбы и взаимодействия с Силами безопасности и обороны Украины, у них не остается.

Поэтому, как отмечает представитель разведки, на территории России формируются и работают такие группы. Он сказал, что украинские силы безопасности и обороны и разведка активно с такими группами взаимодействуют.

Это абсолютно обычный процесс. Мы защищаем собственное государство от российской агрессии, а они защищают собственное видение другой своей родины после режима Путина,

– сказал Юсов.

Как агентурная сеть России пытается работать в Украине

В Украине создали батальон "Сибирь", состоящий из российских добровольцев, предпочитающих бороться против режима Путина

В то же время, российские спецслужбы продолжают свою деятельность и пытаются проникнуть в структуру Сил безопасности и обороны Украины.

Юсов заявил о большом количестве россиян, желающих присоединиться к борьбе с режимом Путина. Однако он отметил, что процесс проверки добровольцев занимает много времени.

Он рассказал, что проверка добровольцев многоуровневая и тщательная.

Лучшие специалисты по вопросам внутренней безопасности и подобных вопросов работают над тем, чтобы ни один российский агент не получил доступ к украинским Силам безопасности и обороны,

– сказал Юсов.

Представитель ГУР МО сообщили, что были обнаружены случаи, когда российские спецслужбы пытались проникнуть в украинские силы безопасности и обороны с помощью "добровольцев".

"Российские спецслужбы продолжают свою подрывную работу, в том числе в этом направлении. Это не секрет, поэтому этот вопрос очень серьезно отрабатывается", – заявил он.

Юсов добавил, что работа в этом направлении продолжается.