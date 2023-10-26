В ВСУ официально не подтверждали создание батальона "Сибирь", хотя журналисты Bloomberg писали, что якобы были на учениях бойцов. Данилов в эфире телемарафона подтвердил информацию о создании батальона с россиянами, воюющими против режима Путина на стороне Украины, пишет 24 Канал.

Смотрите также Безумные потери выросли в несколько раз: какова цена масштабного штурма Авдеевки для России

Данилов подтвердил создание батальона "Сибирь"

Секретарь СНБО отметил, что на стороне Украины воюют многие представители России. По его словам, эти россияне категорически выступают против режима Путина.

Действительно, на нашей стороне очень много воюют представителей России, российских меньшинств, которые выступают категорически против режима Путина. И они помогают нам в этой борьбе,

– сказал Данилов.

Он добавил, что эти случаи не единичны и выразил убеждение, что в ближайшее время "мы увидим еще не один такой батальон".

Секретарь СНБО уточнил, что батальон из россиян существует в рядах ВСУ.

"Это совсем другое дело, совсем другая ситуация", – отметил Данилов.

Он сказал, что не может сообщить другие детали, однако подчеркнул, что то, что россияне воюют на стороне Украины против режима Путина – это уже факт.

При этом, по словам Данилова, это происходило с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Россияне десятками переходят на сторону Украины