Беспилотные системы, которые сейчас активно развивает и продвигает Украина, стали мощным решением для ее защиты. Об этом в эфире 24 Канала отметил заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский, добавив, что оккупантам теперь будет сложнее выполнять свои задачи.

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БпЛА могут контролировать воздушное пространство в море

Авиаэксперт подчеркнул, что Украина теперь имеет возможность с помощью беспилотников не только уничтожать морские цели, но и контролировать воздушное пространство в море. По его словам, россияне понимают, что, кроме того, что они могут быть поражены беспилотными средствами, которые есть в Черном море, так же и с помощью самолетов, которые будут прикрывать эти беспилотники.

Храпчинский отметил, что самолеты, которые получила Украина, могут защищать и "зерновой коридор", и работать для защиты объектов, которые находятся в море.

Дальше будет интереснее, потому что есть большое количество интересных разработок. Я недавно вернулся из командировки из США, общался с американскими военными, они положительно отзываются об украинских разработках, которые используются на линии фронта. Они говорят, что некоторые системы, на которые они не рассчитывали, сейчас работают гораздо эффективнее, чем ожидалось,

– рассказал авиаэксперт.

В ГУР МО Украины сообщили, что истребитель СУ-30СМ, который упал в море после поражения, принадлежал составу 43 отдельного морского авиационного полка вкс России, который базируется на аэродроме города Саки в Крыму. Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов. Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября около 5:00. Ориентировочно через 3 часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.