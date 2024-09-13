Безпілотні системи, які зараз активно розвиває та просуває Україна, стали потужним рішенням для її захисту. Про це в етері 24 Каналу наголосив заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський, додавши, що окупантам тепер буде складніше виконувати свої завдання.

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БпЛА можуть контролювати повітряний простір в морі

Авіаексперт підкреслив, що Україна тепер має змогу за допомогою безпілотників не тільки нищити морські цілі, а й контролювати повітряний простір в морі. З його слів, росіяни розуміють, що, окрім того, що вони можуть бути уражені безпілотними засобами, які є в Чорному морі, так само і за допомогою літаків, які будуть прикривати ці безпілотники.

Храпчинський зауважив, що літаки, які отримала Україна, можуть захищати й "зерновий коридор", і працювати для захисту об'єктів, які перебувають в морі.

Далі буде цікавіше, бо є велика кількість цікавих розробок. Я нещодавно повернувся з відрядження з США, спілкувався з американськими військовими, вони позитивно відгукуються щодо українських розробок, які використовуються на лінії фронту. Вони кажуть, що деякі системи, на які вони не розраховували, зараз працюють набагато ефективніше, ніж очікувалося,

– розповів авіаексперт.

В ГУР МО України повідомили, що винищувач СУ-30СМ, який упав в море після ураження, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку вкс Росії, який базується на аеродромі міста Саки в Криму. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів. Окупанти втратили зв'язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня близько 5:00. Орієнтовно через 3 години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.