В качестве доказательства этой версии российские пропагандисты опубликовали список с фамилиями пленных, которые были на борту Ил-76. Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона объяснил, почему разведка пока не будет его комментировать.
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ГУР не будет "подпевать" пропаганде
По словам Юсова, украинская сторона, конечно, имеет список людей, которых должны были бы обменять. Впрочем, говорить, совпадает ли он с тем, который распространили пропагандисты, она не будет.
Разведчик отметил, что о таких вещах должны сообщать не Симонян, Шарий и другие агитаторы Кремля, а официальные уполномоченные представительства такие, как минобороны страны – агрессора или гуманитарный штаб, который отвечает за вопросы обращения с военнопленными. Однако это сделала пропаганда, которая работает в тенденциозном режиме.
Комментировать информацию публично, которую вбрасывает российская пропагнада, – это означает участвовать в реализации ее операции. Когда будут официально сообщены списки, тогда будут и официальные комментарии,
– подчеркнул Юсов.
Напомним, что ранее в ГУР подтвердили, что 24 января должен был состояться 50-й юбилейный обмен военнопленными. Украина со своей стороны выполнила все договоренности и вовремя доставила российских пленников в точку обмена.
В разведке отметили, что не владеют информацией, действительно ли 65 украинцев находились на борту сбитого Ил-76.
Оккупанты заявили о падении Ил-76 с пленными: что известно
- После заявления о падении Ил-76, на котором вроде бы перевозили украинских пленных, пропагандисты опубликовали их список. В нем также фигурировала фамилия Максима Коноваленко, которого уже обменяли ранее 3 января.
- В ГУР обратили внимание на то, что после авиатрощи в местный морг доставили всего 5 тел. Это количество совпадает с численностью членов экипажа Ил-76.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Москва не предоставила никаких видео или фото, подтверждающих гибель пленных.