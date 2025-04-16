Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там показали кадры возгораний на российских железных дорогах.

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Что известно о пожарах на российских железных дорогах

По данным ГУР МО в Московской, Самарской и Тверской областях огонь уничтожил 6 единиц тягового подвижного состава, а на территории республики Марий Эл, Ставропольском и Красноярском краях – 9 устройств железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.

Кроме вышеупомянутого в Московской области выгорели силовой трансформатор и вагон-цистерна с горючим.

Борьба с поставками боеприпасов и военной техники российской оккупационной армии по железной дороге продолжается,

– добавили в разведке.

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К слову, недавно дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Prymary" уничтожили дорогостоящие вражеские дорогостоящие радиолокационные системы в Крыму. Под удар попали буксир "Федор Урюпин" и Камаз оккупационных войск.