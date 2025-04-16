Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там показали кадри загорянь на російських залізницях.

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Що відомо про пожежі на російських залізницях

За даними ГУР МО у Московській, Самарській та Тверській областях вогонь знищив 6 одиниць тягового рухомого складу, а на території республіки Марій Ел, Ставропольському та Красноярському краях – 9 пристроїв залізничної сигналізації, централізації та блокування.

Крім вищезгаданого у Московській області вигоріли силовий трансформатор та вагон-цистерна з пальним.

Боротьба із постачанням боєприпасів та військової техніки російській окупаційній армії залізницею триває,

– додали у розвідці.

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До слова, нещодавно дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Prymary" знищили дороговартісні ворожі радіолокаційні системи в Криму. Під удар потрапили буксир "Фьодор Урюпін" та Камаз окупаційних військ.