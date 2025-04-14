Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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У Росії юнак спалив відразу 4 автівки силовиків

У суботу, 12 квітня, у російському Архангельську молодик підпалив відразу 4 автівки силовиків. Пожежа сталася на території обласного управління внутрішніх справ на вулиці Попова, 57.

У результаті дій юнака було знищено чотири відомчих фургони типу "ҐАЗєль". Хлопець заявив, що цей підпал є небажанням миритися з путінським режимом та актом непокори.

Підпал автівок російських силовиків: дивіться відео

Як додали у розвідці, згодом вогонь з автівок перекинувся і на будівлю регіонального МВС Росії.

Руйнівна пожежа – черговий акт непокори кремлівському режиму та його силовикам, які зокрема забезпечують примусову мобілізацію для ведення злочинної війни проти України,

– додали у розвідці.

У ГУР МО також зауважили, що людей, які усвідомлюють необхідність акцій прямої дії всередині держави-агресора, більшає. Відтак, розвідка скеровує їх на "шлях істинний, дієвий та помічний".

У розвідці також подякували сміливцям, які борються з російським злом та наголосили, що спротив путінському режиму триватиме.