Юнака затримали на місці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про інцидент в Архангельську

Ввечері 12 квітня 21-річний хлопець в Архангельську підійшов до поліцейського відділку, облив поліцейські авто бензином з каністри та підпалив. Його затримали прямо на місці. Його допитують.

Російські ЗМІ з власних джерел стверджують, що попередньо відомо, мовляв, хлопця завербували "українські куратори", той хотів заробити.

Внаслідок його дій ніхто не постраждав, збитки від його дій також не уточнюються.

21-річний хлопець підпалив 4 поліцейські авто в Архангельську: дивіться відео

Нагадаємо, у російському Саратові горів аеродром, над містом піднялася густа хмара диму, ЗМІ повідомляють про загоряння мазуту. Перед пожежею було чутно вибухи, в небо підняли вертоліт.