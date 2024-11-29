Сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР. Автомобиль с беспилотниками был уничтожен 28 ноября в 4:00.

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Как партизаны совершили диверсию на Курщине

Украинские партизаны обнаружили 27 ноября местоположение российского экипажа беспилотных комплексов в городе Рыльск на Курщине.

Вражеский экипаж был замечен во время загрузки беспилотников в пластиковых боксах в автомобиль. Благодаря успешным диверсионным действиям 28 ноября внедорожник вместе с ценным оборудованием был уничтожен. Сожженный автомобиль восстановлению не поддается.

Как отбывала диверсия: смотрите видео

К слову, в ночь на 29 ноября Силы обороны поразили нефтебазу "Атлас" и уничтожили радиолокационную станцию ЗРК "Бук-М3" в Ростовской области. Эта нефтебаза является составной частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии оккупантов.