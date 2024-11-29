Об успешной операции сообщили в Генштабе, передает 24 Канал.

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Мощный удар по россиянам

Так, ночью 29 ноября беспилотники поразили нефтебазу "Атлас", в результате чего возник пожар на территории объекта. Там зафиксировано по меньшей мере две ячейки возгорания.

В ведомстве напомнили, что эта нефтебаза является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для оккупационной армии.

Также была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекта "Бук-М3" на временно оккупированной территории Запорожской области.

К слову, поражение мог потерпеть также Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае. В общей сложности российское минобороны сообщило о сбитии почти 50 дронов, как совершили налет на страну-агрессорку.