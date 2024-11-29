Сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT. Квасьневский подчеркнул, что замораживание войны будет выгодным только России.

Смотрите также Размещение войск НАТО в Украине: в Польше рассказали, рассматривается ли такой вариант

В чем опасность заморозки войны в Украине

Квасьневский заявил, что считает замораживание войны без достижения справедливого мира худшим вариантом среди тех, которые обсуждаются как возможный результат будущих переговоров.

Конечно, это может выглядеть привлекательнее, чем продолжающаяся война, потому что война означает, что люди продолжают умирать. Но замороженный конфликт – это не мир, это лишь замороженная война, и это, думаю, будет на руку Путину. Он получит время перегруппировать армию, нарастить производство боеприпасов. И это было бы трагично для Украины, потому что Украина и не вернет утраченные территории, и не сможет уверенно планировать будущее, не зная, когда война может возобновиться,

– подчеркнул он.

Экс-президент Польши добавил, что это также не будет способствовать прогрессу Украины в процессе переговоров о вступлении в ЕС. Он отметил, что замороженная война – плохой вариант развития событий для Украины, ведь это создает "большую неопределенность", ведь неизвестно, когда Путин решит напасть снова.

"Важно помнить, что главной проблемой сегодня является не Украина или то, чего хочет Украина, а Путин и его агрессивная, преступная политика. Он хочет всю Украину – не половину, не четверть, а всю, и будет пытаться достичь этого различными способами. Мы должны это понимать", – отметил Квасьневский.