Повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT. Кваснєвський підкреслив, що замороження війни буде вигідним лише Росії.

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У чому небезпека заморозки війни в Україні

Кваснєвський заявив, що вважає замороження війни без досягнення справедливого миру найгіршим варіантом серед тих, які обговорюються як можливий результат майбутніх перемовин.

Звісно, це може виглядати привабливіше, ніж триваюча війна, тому що війна означає, що люди продовжують помирати. Але заморожений конфлікт – це не мир, це лише заморожена війна, і це, думаю, буде на руку Путіну. Він отримає час перегрупувати армію, наростити виробництво боєприпасів. І це було б трагічно для України, тому що Україні і не поверне втрачені території, і не зможе впевнено планувати майбутнє, не знаючи, коли війна може поновитися,

– наголосив він.

Експрезидент Польщі додав, що це також не сприятиме прогресу України у процесі переговорів про вступ до ЄС. Він зазначив, що заморожена війна – поганий варіант розвитку подій для України, адже це створює "велику невизначеність", адже невідомо, коли Путін вирішить напасти знову.

"Важливо пам’ятати, що головною проблемою сьогодні є не Україна чи те, чого прагне Україна, а Путін і його агресивна, злочинна політика. Він хоче всю Україну – не половину, не чверть, а всю, і буде намагатися досягти цього різними способами. Ми повинні це розуміти", – зазначив Кваснєвський.