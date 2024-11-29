Повідомляє 24 Канал із посиланням на Defence24. Він також наголосив, що Польща навчає українських військових на своїй території.

Дивіться також Вступ України та санкції проти Росії: у Польщі назвали пріоритети під час головування в Раді ЄС

Чи відправлять НАТО свої війська в Україну

Косіняк-Камиш зазначив, що всередині НАТО наразі не обговорюється питання відправки військ Альянсу до України.

Зараз немає дискусії на цю тему,

– зазначив польський віцепрем'єр.

Він закликав ЗМІ не сприймати серйозно чутки про те, що таке рішення вже прийнято і що війська НАТО незабаром прибудуть в Україну.

Косіняк-Камиш нагадав, що раніше на цю тему висловлювався президент Франції Еммануель Макрон, але з того часу ситуація не змінилася.

"Польща навчає українських військових тут і зараз, в Польщі, і не направляє свої війська до України", – зазначив він.