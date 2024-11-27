Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає кореспондентка 24 Каналу з Варшави.

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Що Польща планує робити під час головування у Раді ЄС

Очільник польського МЗС заявив, що його уряд використає 6-місячний період головування в Раді ЄС, аби максимально пришвидшити процес євроінтеграції України. Відповідно "наскільки це дозволятиме методологія ЄС".

Сікорський зазначив, що перемовини про членство України в Євросоюзі будуть складними. Зокрема, це стосуватиметься сфер транспорту чи сільського господарства. Після двосторонніх перемовин з українським візаві він виокремив те, як Польща може надати експертну підтримку Україні в процесі вступу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга очікує, що під час польського головування будуть відкриті два переговорних розділи – фундаментальний та "внутрішній ринок". Поміж тим, Варшава планує працювати й над новими санкціями проти Росії.

Як головуюча країна, ми не тільки будемо прагнути, щоб Україна займала перше місце в порядку денному ЄС, але ми також будемо мобілізувати наших партнерів для запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації, включаючи так званий тіньовий флот, тобто флот танкерів, які Росія використовує в обхід санкцій,

– сказав Радослав Сікорський.

Очільник МЗС України заявив, що Росія прагне лише війни, особливо залучаючи війська КНДР та атакуючи критичну інфраструктуру. Він вважає, що Росія можливо примусити до миру тільки силою. Під час головування Польщі у Раді ЄС, українська сторона очікує посилення санкцій проти Росії, зокрема проти тіньового флоту та металургійної промисловості.

"Крім того, неприпустимо, коли європейські країни щорічно видають громадянам Росії сотні тисяч шенгенських віз. Громадяни Росії в Європі становлять загрозу безпеці держав-членів, і ми переконані, що настав час обмежити видачу віз", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що будь-які рішення, щодо припинення війни, мають бути схвалені українською стороною. Він також підкреслив, що безпека України безпосередньо впливає на безпекову ситуацію Польщі.