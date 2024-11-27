Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает корреспондентка 24 Канала из Варшавы.

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Что Польша планирует делать во время председательства в Совете ЕС

Глава польского МИД заявил, что его правительство использует 6-месячный период председательства в Совете ЕС, чтобы максимально ускорить процесс евроинтеграции Украины. Соответственно "насколько это позволит методология ЕС".

Сикорский отметил, что переговоры о членстве Украины в Евросоюзе будут сложными. В частности, это будет касаться сфер транспорта или сельского хозяйства. После двусторонних переговоров с украинским визави он выделил то, как Польша может предоставить экспертную поддержку Украине в процессе вступления.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ожидает, что во время польского председательства будут открыты два переговорных раздела – фундаментальный и "внутренний рынок". Между тем, Варшава планирует работать и над новыми санкциями против России.

Как председательствующая страна, мы не только будем стремиться, чтобы Украина занимала первое место в повестке дня ЕС, но мы также будем мобилизовать наших партнеров для введения дополнительных санкций против Российской Федерации, включая так называемый теневой флот, то есть флот танкеров, которые Россия использует в обход санкций,

– сказал Радослав Сикорский.

Глава МИД Украины заявил, что Россия стремится только к войне, особенно привлекая войска КНДР и атакуя критическую инфраструктуру. Он считает, что Россию возможно принудить к миру только силой. Во время председательства Польши в Совете ЕС, украинская сторона ожидает усиления санкций против России, в частности против теневого флота и металлургической промышленности.

"Кроме того, недопустимо, когда европейские страны ежегодно выдают гражданам России сотни тысяч шенгенских виз. Граждане России в Европе представляют угрозу безопасности государств-членов, и мы убеждены, что настало время ограничить выдачу виз", – заявил Сибига.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что любые решения, о прекращении войны, должны быть одобрены украинской стороной. Он также подчеркнул, что безопасность Украины непосредственно влияет на ситуацию с безопасностью Польши.