Гусева – на Минобороны: у Зеленского собираются зажечь "зеленый" фавориту "милитари-кастинга"

Несколько дней назад влиятельное издание Милка сообщило любопытный инсайд из Офиса Президента о том, что будущим министром обороны там рассматривают главу Укроборонпрома Юрия Гусева. Новость подхватили экспертные СМИ, анализируя возможный выбор главы государства.

На первый взгляд, кандидатура Юрия Гусева на пост главы военного ведомства неожиданная и даже противоречивая. Безусловно, сложно ставить под сомнение его образовательный уровень и профессиональные качества. Послужной список потенциального министра выглядит впечатляюще на фоне остальных претендентов.

Биография политика

В свои 40 он был студенческим мэром Херсона, председателем организации "Молодая нация", окончил магистратуру в КНЭУ, Херсонский университет и две программы в Harvard Kennedy School. Гусев защитил две диссертации, одна из которых – доктор богословия.

А еще были программы в Институте Аспена и Украинской школе политических студий, которые позволили ему войти в клуб избранных Западом молодых украинских реформаторов. Вместе с Сергеем Лещенко, Мустафой Найемом и Виталием Шабуниным. Кстати, Юрия Гусева не смущает прозвище "соросенок", которым их когорту прозвали оппоненты. Он объясняет это завистью оппонентов и полагает, что международный "отдел кадров" поставил в Украине на наиболее подготовленных управленцев.

Юрий Гусев – единственный в Украине приглашённый профессор Боготского военного университета (Республика Колумбия). Он скептически оценивает намеки оппонентов о том, что колумбийцы продают профессорские мантии вместе с магнитиками через интернет. Поскольку никто не предоставил достаточных доказательств покупки им научных регалий.

Нужно сказать, что политик проявил себя на должности руководителя УОП. Значительно увеличив выпуск готовой продукции предприятиями Концерна. Отдельного внимания заслуживает организация им инновационной деятельности холдинга. Вспомним хотя бы разработанную под его руководством автоцистерну на базе шасси 8х4 производства МАЗ.

Достижения и оценка работы

Результаты работы Юрия Гусева стали очевидными для украинских граждан на параде в честь 30-летия Независимости. Поскольку большую часть техники, которая прошла Крещатиком и пролетела над ним, произвели или модернизировали по воле одного решительного менеджера. Конечно, там были мелкие огрехи. С тем же сломавшимся некстати "Оплотом", который на оборотные и кредитные средства Завода имени Малышева делали специально под юбилей. Но это, скорее, – перегибы на местах, присущие украинской производственной культуре.

Кстати, Юрий Гусев имеет собственное представление об этой культуре. Он синтезировал в своем управленческом стиле западное образование и глубокое понимание украинских реалий. Поэтому – не выглядит инородным телом в трудовых коллективах УОП. Более того, Гусев заработал репутацию жесткого, но справедливого топ-менеджера. Издание Babel называет его выдержанным и рассудительным менеджером. Да, иногда Юрий Вениаминович прибегает в общении с подчиненными к мату и визгу. Но это, по его пониманию, "часть экосистемы оборонки". Ведь без крепкого словца зачастую с менеджментом предприятия не договоришься.

Багаж знаний рельефно выделяет Юрия Гусева на фоне харизматичной, но недостаточно образованной Зе-команды. Именно этот фактор – ключевой в том, что именно его кандидатуру рассматривают в контексте назначения в Минобороны. Ведь его уровня с головой хватает не только на пост министра, но и на гораздо более высокую должность. Поэтому на любом посту Гусева стоит рассматривать как интеллектуальное усиление команды Зеленского.

Отметим, что он сам трезво оценивает ощутимость своего веса. Это понимание позволило ему написать письмо в РНБОУ, где он изложил свое видение процессов в Минобороны. Некоторые эксперты оценили такие действия чиновника средней руки как некорректные по отношению к действующему министру Андрею Тарану. Некоторые даже провели аналогии с доносом. Но сам Гусев не увидел в этом ничего непристойного.

Кому не выгоден кандидат

В настоящее время, по нашим данным, Михаил Подоляк, ответственный в ОП за массовые коммуникации, посоветовал шефу – Андрею Ермаку поставить назначение Гусева на паузу. Банковую смущают несколько факторов. В первую очередь – коррупционные обвинения в адрес Гусева в бытность его замминистра обороны, которые якобы могут утопить в негативе и его самого и всю Зе-команду.

Наиболее резонансные обвинения связаны с коррупцией при госзакупках. В 2015-м Татьяна Черновол заявляла, что тендерный комитет, который контролировал Гусев, при закупках бензина для армии переплатил 180 млн грн.

Еще один скандал с Гусевым связан со строительством квартир для военных. В ноябре 2015-го Главная военная прокуратура возбудила уголовное производство по факту неэффективного использования средств, направленных на закупку помещений для военнослужащих. Тогда на выделенные 1,14 млрд грн в Минобороны купили 75 квартир, вместо двух тысяч.

Были еще махинации при закупках обуви для военных. Обувные тендеры, за которые также отвечал Гусев, выигрывала одна компания, поскольку рисунок именно ее подошвы прописали в техусловиях тендерного комитета. В парламентском комитете по нацбезопасности заявили, что в этом случае государство переплатило 70 млн гривен.

Впрочем, при объективном рассмотрении эти обвинения видятся как несостоятельные. Во-первых, Татьяна Черновол имела политические основания критически оценивать деятельность Минобороны и Юрия Гусева. Они находились в конкурирующих лагерях и этим можно объяснить ее попытки компрометации оппонента. А во-вторых, уголовное производство по украденным квартирам расследуется до сих пор и там не нашли ничего, чем можно упрекнуть персонально Юрия Гусева.

Важный нюанс состоит в том, что в истории про отмывание средств на закупках бензина бюджетные деньги не выделили. То есть преступление, в котором обвиняют Гусева, совершить не успели. Оппозиция из парламентского комитета подняла бурю и сорвала тендеры. Таким образом потерь госбюджета избежали.

Еще один фактор в пользу Юрия Гусева состоит в том, что в 2015 году ему помог избежать уголовной ответственности Президент Петр Порошенко. Действующий на то время советник Минобороны Давид Арахамия вместе с еще одним советником – Бирюковым пробились к Порошенко и попросили разобраться с несправедливостью в отношении Гусева. Тот вник в дело и понял, что его подопечный подвергается буллингу и харасменту. Порошенко поручил военной прокуратуре закрыть уголовное дело по закупкам бензина, что вскоре и произошло.

Таким образом, все обвинения Юрия Гусева в коррупции рассыпались на подходе к судам. И по идее "светофор" с Банковой уже мог бы включать любимый зеленый свет Президента одному из наиболее подготовленных членов его команды. Тем более, что Юрий Вениаминович триумфально проехался в Вашингтон в формате саммита Байден-Зеленский. Подписав там масштабные декларации с обещаниями инвестиций в украинскую оборонку.

Но по нашей информации пока на табло – бреющий желтый. Причина в том, что Владимира Зеленского наверняка смущает история отношений политика с Петром Порошенко. Первый активно поддерживал второго во время кампании, жестко критикуя Зеленского. На Банковой понимают, что Гусев делал это вынужденно, поскольку был обязан Порошенко закрытием уголовного дела. И, что на самом деле более преданного и подготовленного кадра главе государства не найти.

Не исключено, что действующему Президенту вспоминается старый анекдот про то, что ложечка нашлась, а осадок остался. Но ему можно попробовать отбросить информационную шелуху и оценить значение кандидатуры Юрия Гусева.