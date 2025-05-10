Там зафиксировано возгорание камыша на открытой территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

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Что известно о пожаре на Совских прудах

По данным КГГА, огонь охватил площадь 800 квадратных метров. Сейчас информации о пострадавших не поступало. Сообщалось, что дым можно увидеть в разных уголках города.

Пожар на Совских прудах в Киеве: видео очевидцев

К слову, 6 мая в Соломенском районе Киева произошло еще одно возгорание. Тогда пламя вспыхнуло на Радиорынке. Густой черный столб дыма был виден из нескольких районов Киева.

В ГСЧС сообщили, что горит двухэтажное здание. Спасатели оперативно прибыли на место. Заметим, что пожар охватил второй этаж и кровлю, а площадь возгорания составляла примерно 300 квадратных метров.

Еще один масштабный пожар произошел в воскресенье, 4 мая, в Гидропарке. Жители района видели дым. Его удалось потушить примерно за час. В ГСЧС объясняли, что загорелись два одноэтажных бокса, которые расположены рядом. Далее пламя перекинулось на два гаража. К счастью, пострадавших в результате возгорания нет.