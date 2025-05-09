Об этой истории щемящего спасения 24 Канал рассказывает со ссылкой на ГСЧС Украины.

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На Львовщине кот спас хозяев

Ночью 9 мая в доме города Хыров Самборского района произошел пожар. Семья спала, пока в их доме бушевал огонь. Возгорание произошло на крыше.

Пожар никто не заметил, кроме кота. Четвероногий любимец почувствовал опасность и начал суетливо бегать по дому и мяукать. Таким образом котик разбудил хозяев.

Люди, почувствовав едкий запах дыма, мгновенно выбежали из жилья и вызвали спасателей.

Чрезвычайники, которые прибыли на место, ликвидировали возгорание. К счастью, никто из людей и животных не пострадал.

К слову, коты спасают не только дома. Известная история, когда кошка, которая родилась и выросла рядом с блиндажем, спасла жизнь военных от взрыва мины. В свое время военные приютили животное.