Про цю історію щемливого порятунку 24 Канал розповідає з посиланням на ДСНС України.

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На Львівщині кіт врятував господарів

Вночі 9 травня в будинку міста Хирів Самбірського району сталася пожежа. Родина спала, доки в їхньому помешканні вирував вогонь. Загоряння сталося на даху.

Пожежу ніхто не помітив, окрім кота. Чотирилапий улюбленець відчув небезпеку та почав метушливо бігати по будинку та нявчати. Таким чином котик розбудив господарів.

Люди, відчувши їдкий запах диму, миттєво вибігли з житла та викликала рятувальників.

Надзвичайники, які прибули на місце, ліквідували займання. На щастя, ніхто з людей та тварин не постраждав.

До слова, коти рятують не лише вдома. Відома історія, коли кішка, яка народилася та виросла поряд з бліндажем, врятувала життя військових від вибуху міни. Свого часу військові прихистили тваринку.