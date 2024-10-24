Но политический контекст этой поездки вызвал шквал критики в сторону Гутерреша. Почему на самом деле генсек ООН поехал на саммит БРИКС и как к этому отнеслись партнеры Украины, 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Почему Гутерреш поехал на саммит БРИКС

Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерреш посетил саммит БРИКС, который проходил в Казани. Там он пожимал руку Владимиру Путину, а после – обнимался с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

Прогибание (Гуттериша под Путина – 24 Канал) символично выглядит. Что касается Лукашенко, то это для него обниматься с Гутерришем важно, чтобы продемонстрировать, что его дипломатической изоляции нет. Но эти две ситуации очень бьют по репутации Гутерриша и ООН. Это стало причиной огромной критики,

– отметил Владимир Фесенко.

Появление генсека ООН и его милое общение с диктаторами выглядело абсурдным. Деятельность Организации объединенных наций направлена на установление и укрепление мира, а глава ООН не стесняется держать связь с людьми, которые делают все для нестабильности и продолжения кровавых войн в мире.

"У нас была эмоциональная реакция, но она справедлива. Это сигнал для ООН. Но давайте разберемся, почему Гутерреш поехал туда. Не потому, что он имеет какие-то особые симпатии к Путину. Он работает как генсек ООН и вынужден поддерживать активные контакты с двумя странами, которые являются постоянными членами Совбеза ООН. Это Китай и Россия", – объяснил политолог.

Кроме того, важным в этом вопросе является рост влияния БРИКС как представителя стран так называемого Глобального Юга. Многие из стран-участниц являются членами ООН, поэтому Гутерреш был вынужден реагировать на это.

"С его стороны это и политическая коммуникация, и борьба за работу с этой частью международного сообщества. И все же надо учитывать, что говорится о стране, которая развязала войну и грубо обращается с уставом ООН. Это невозможно игнорировать", – добавил Фесенко.

Партнеры дали согласие

Стоит добавить, что представитель ЕС Питер Стано в Брюсселе сообщил, что Евросоюз надеется, что будто Гутерреш на саммите БРИКС сможет как-то повлиять на Владимира Путина в вопросе завершения войны в Украине.

Это хоть косвенно, но свидетельствует о том, что господин Гутерреш советовался с другими странами в частности Британией, Францией и США, стоит ли ехать в Казань. Думаю, он хотел ехать с миротворческими инициативами, о которых мы не знаем. И, вероятно, он получил согласие на то, чтобы поехать и прозондировать готов ли Путин к переговорам,

– отметил политолог.

Партнеры Украины все же не оставляют надежд на переговоры с Владимиром Путиным для решения войны.

"Но вопрос простой – готов ли Путин к переговорам не на своих условиях? Потому что мы на них не согласимся Это и есть зондаж. В следующем месяце может быть вторая серия этого зондажа – на саммите G20", – отметил Фесенко.

Заметим, что саммит G20 должен состояться 18 – 19 ноября в Рио-де-Жанейро. Владимир Путин сообщил, что не поедет на встречу.