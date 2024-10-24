Кадры встречи Путина и Антониу Гутерриша особенно ошеломляют. Генеральный секретарь, здороваясь с военным преступником, чуть ли не кланялся перед ним.

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Бросил камнем в Гутерриша

В вечернем обращении за 24 октября Владимир Зеленский коротко прокомментировал возмутительное поведение генсека ООН. Президент подчеркнул, что сегодня, в День Объединенных Наций, важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации.

Хотя даже некоторые ее (ООН – 24 Канал) функционеры отдают предпочтение соблазнам в Казани, а не содержанию Устава ООН, все же наш мир построен таким образом, что права наций и нормы международного права имеют и будут иметь значение,

– заверил глава государства.

К слову, визит Гутерриша в Казань вызвал критику Запада. В МИД Украины заявили, что предпочтя поездку на саммит в страну-агрессора присутствию на саммите в Швейцарии, генсек сделал неправильный выбор, которым навредил репутации ООН.