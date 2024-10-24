"Амбициозные" призывы к миру Гутерреша цитирует издание Reuters. 24 Канал собрал цитаты генсека, а также другие красноречивые поступки, которыми тот отличился в России в день ООН.

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Призывы к миру

"Мы нуждаемся в мире во всем мире... Нам нужен мир в Украине. Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи ООН", – отметил Гутерреш.

При этом он заявил, что следует "укрепить и обновить механизм мира", что включает реформы, направленные на то, чтобы Совет безопасности ООН отражал современный мир.

Заметим, что 24 октября в мире отмечают Международный день Организации Объединенных Наций. Поэтому, участие ООН в саммите БРИКС в российской Казани, кажется, как минимум циничным. Президент Владимир Зеленский назвал это нарушением Устава Организации Объединенных Наций.

Более того, что генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии.

Гутерреш низко кланялся диктаторам

Также российские СМИ опубликовали возмутительные фото Гутерреша с саммита. На одном из них можно увидеть, что тот достаточно дружелюбный к российскому президенту Путину. Гутерреш жмет ему руку и как будто кланяется, чтобы показать свое уважение.

Призывы к миру в Украине и рукопожатие с Путиным несочетаемые вещи, и, очевидно Гутерреш этого не понимает.



Гутерреш жмет руку Путину / Фото росСМИ

Также он любо встретился и с другим диктатором – белорусским нелегитимным президентом Владимиром Лукашенко. На видео политики даже обнимаются. Похоже, Гутерреш показал на саммите в России настоящую сою позицию и понимание "мира".

Лукашенко и Гутерреш на саммите БРИКС: видео

Визит генсека ООН в Казань: главное

Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Казань, в день начала трехдневного саммита БРИКС, 23 октября. В сети раскритиковали фото Гутерреша, где в ходе официальной части встречи, россияне угощали его караваем. В частности, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко спросил, не из украденного украинского зерна хлеб.

До этого МИД Украины раскритиковало идею визита генсека ООН за то, что тот принял приглашение от российского диктатора Путина. Это, по мнению МИД Украины, вредит репутации ООН и не способствует миру.