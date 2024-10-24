"Амбіційні" заклики до миру Гутерреша цитує видання Reuters. 24 Канал зібрав цитати генсека, а також інші красномовні вчинки, якими той відзначився в Росії у день ООН.

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Заклики до миру

"Ми потребуємо миру в усьому світі… Нам потрібен мир в Україні. Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права і резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", – зазначив Гутерреш.

При цьому він заявив, що слід "зміцнити й оновити механізм миру", що включає реформи, спрямовані на те, щоб Рада безпеки ООН відображала сучасний світ.

Зауважимо, що 24 жовтня у світі відзначають Міжнародний день Організації Об'єднаних Націй. Тож, участь ООН у саміті БРІКС у російській Казані, здається, як мінімум цинічною. Президент Володимир Зеленський назвав це порушенням Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Ба більше, що генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Гутерреш низько кланявся диктаторам

Також російські ЗМІ опублікували обурливі фото Гутерреша з саміту. На одному із них можна побачити, що той досить приязний до російського президента Путіна. Гутерреш тисне йому руку і наче вклоняється, щоб показати свою повагу.

Заклики до миру в Україні і рукостискання з Путіним неподнуванні речі, та, очевидно Гутерреш цього не розуміє.



Гутерреш тисне руку Путіну / Фото росЗМІ

Також він любо зустрівся і з іншим диктатором – білоруським нелегітимним президентом Володимиром Лукашенко. На відео політики навіть обіймаються. Схоже, Гутерреш показав на саміті в Росії дійсну сою позицію та розуміння "миру".

Лукашенко та Гутерреш на саміті БРІКС: відео

Візит генсека ООН до Казані: головне

Антоніу Гутерреш прибув з візитом до Казані, в день початку триденного саміту БРІКС, 23 жовтня. У мережі розкритикували фото Гутерреша, де у ході офіційної частини зустрічі, росіяни частували його короваєм. Зокрема, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко запитав, чи не з вкраденого українського зерна хліб.

До цього МЗС України розкритикувало ідею візиту генсека ООН за те, що той прийняв запрошення від російського диктатора Путіна. Це, на думку МЗС України, шкодить репутації ООН і не сприяє миру.