Это он сделал в годовщину атомной бомбардировки японского города Хиросима в 1945 году. Он призвал международное сообщество изучить уроки, которые принес этот "ядерный катаклизм".

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Гуттереш предупредил мир о ядерной угрозе

Генеральный секретарь ООН, обращаясь из Мемориала мира в японской Хиросиме, отметил, что "барабаны ядерной войны снова бьют по полной" по всему миру. По его словам, недоверие и разногласия растут в то время, когда в Женеве, Нью-Йорке и Вене продолжались переговоры по ядерному разоружению под руководством ООН.

Ядерная тень, нависшая во времена Холодной войны, снова возникла. И некоторые страны снова без раздумий звенят ядерным оружием, угрожая использовать эти инструменты уничтожения,

– заявил Гуттереш.

Он призвал мировое сообщество выступить как единое целое в вопросе полной ликвидации всего ядерного оружия, как отмечено в его Новой повестке дня для мира. В этом порядке указано, что все государства-члены срочно обязуются создать мир, свободный от ядерного оружия.

"Государства, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство никогда не использовать его", – настаивал он.

Генсек ООН также отметил обязательство ООН продолжать работу над укреплением глобальных правил по разоружению и нераспространению этого вида оружия, в частности, Договора о нераспространении ядерного оружия и Договор о запрете ядерного оружия.

Справка! Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года является одним из немногих международных соглашений, подписанных как ядерными, так и неядерными государствами, направленных на предотвращение распространения ядерного оружия и достижения целей ядерного разоружения. После вступления в силу в 1970 году 191 государство стало стороной договора – большинство подписантов любого соглашения об ограничении вооружений.

В Японии раскритиковали угрозы России по поводу ядерного оружия

Премьер-министр Японии Фумио Кишида раскритиковал угрозы России применить ядерное оружие Это заявление он сделал в 78-ю годовщину атомной бомбардировки города Хиросимы.

Он подчеркнул, что Япония как единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, продолжит усилия для безъядерного мира.

Путь к этому становится все более сложным из-за углубления разногласий международного сообщества по ядерному разоружению и ядерной угрозе России.

Кишида также сказал, что, учитывая эту ситуацию, еще важнее вернуть международный импульс к реализации безъядерного мира. Он отметил, что последствия, которые нанесла города Хиросима и Нагасаки ядерное оружие, никогда не должны повториться.

Стоит отметить, что в Хиросиме 6 августа 1945 погибли около 140 тысяч человек. Еще 74 тысяч умерли в Нагасаки через три дня, когда США сбросили атомные бомбы на два японских города за несколько дней до окончания Второй мировой войны.