Это он сделал в годовщину атомной бомбардировки японского города Хиросима в 1945 году. Он призвал международное сообщество изучить уроки, которые принес этот "ядерный катаклизм".
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Гуттереш предупредил мир о ядерной угрозе
Генеральный секретарь ООН, обращаясь из Мемориала мира в японской Хиросиме, отметил, что "барабаны ядерной войны снова бьют по полной" по всему миру. По его словам, недоверие и разногласия растут в то время, когда в Женеве, Нью-Йорке и Вене продолжались переговоры по ядерному разоружению под руководством ООН.
Ядерная тень, нависшая во времена Холодной войны, снова возникла. И некоторые страны снова без раздумий звенят ядерным оружием, угрожая использовать эти инструменты уничтожения,
– заявил Гуттереш.
Он призвал мировое сообщество выступить как единое целое в вопросе полной ликвидации всего ядерного оружия, как отмечено в его Новой повестке дня для мира. В этом порядке указано, что все государства-члены срочно обязуются создать мир, свободный от ядерного оружия.
"Государства, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство никогда не использовать его", – настаивал он.
Генсек ООН также отметил обязательство ООН продолжать работу над укреплением глобальных правил по разоружению и нераспространению этого вида оружия, в частности, Договора о нераспространении ядерного оружия и Договор о запрете ядерного оружия.
В Японии раскритиковали угрозы России по поводу ядерного оружия
Премьер-министр Японии Фумио Кишида раскритиковал угрозы России применить ядерное оружие Это заявление он сделал в 78-ю годовщину атомной бомбардировки города Хиросимы.
Он подчеркнул, что Япония как единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок во время войны, продолжит усилия для безъядерного мира.
Путь к этому становится все более сложным из-за углубления разногласий международного сообщества по ядерному разоружению и ядерной угрозе России.
Кишида также сказал, что, учитывая эту ситуацию, еще важнее вернуть международный импульс к реализации безъядерного мира. Он отметил, что последствия, которые нанесла города Хиросима и Нагасаки ядерное оружие, никогда не должны повториться.
Стоит отметить, что в Хиросиме 6 августа 1945 погибли около 140 тысяч человек. Еще 74 тысяч умерли в Нагасаки через три дня, когда США сбросили атомные бомбы на два японских города за несколько дней до окончания Второй мировой войны.