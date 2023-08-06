Це він зробив у річницю атомного бомбардування японського міста Хіросіма у 1945 році. Він закликав міжнародну спільноту вивчити уроки, які приніс цей "ядерний катаклізм".

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Гуттереш попередив світ про ядерну загрозу

Генеральний секретар ООН, звертаючись з Меморіалу миру в японській Хіросімі, зазначив, що "барабани ядерної війни знову б'ють на повну" по всьому світу. За його словами, недовіра та розбіжності зростають в той час, коли в Женеві, Нью-Йорку та Відні тривали переговори з питань ядерного роззброєння під керівництвом ООН.

Ядерна тінь, яка нависла в часи Холодної війни, знову виникла. І деякі країни знову без роздумів брязкають ядерною зброєю, погрожуючи використати ці інструменти знищення,

– заявив Гуттереш.

Він закликав світову спільноту виступити як єдине ціле у питанні повної ліквідації всієї ядерної зброї, як зазначено в його Новому порядку денному для миру. У цьому порядку зазначено, що всі держави-члени терміново беруть на себе зобов'язання створити світ, вільний від ядерної зброї.

"Держави, які володіють ядерною зброєю, повинні взяти на себе зобов’язання ніколи не використовувати її", – наполягав він.

Генсек ООН також наголосив на зобов'язанні ООН продовжувати роботу над зміцненням глобальних правил щодо роззброєння та нерозповсюдження цього виду зброї, зокрема Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та Договір про заборону ядерної зброї.

Довідка! Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року є однією з небагатьох міжнародних угод, підписаних як ядерними, так і неядерними державами, спрямованих на запобігання поширенню ядерної зброї та досягнення мети ядерного роззброєння. Після набрання чинності в 1970 році 191 держава стала стороною договору – більшість підписантів будь-якої угоди про обмеження озброєнь.

У Японії розкритикували погрози Росії щодо ядерної зброї

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда розкритикував погрози Росії застосувати ядерну зброю. Цю заяву він зробив у 78 річницю атомного бомбардування міста Хіросіми.

Він наголосив, що Японія, як єдина країна, яка постраждала від атомних бомбардувань під час війни, продовжить зусилля для без'ядерного світу.

Шлях до цього стає дедалі складнішим через поглиблення розбіжностей міжнародної спільноти щодо ядерного роззброєння та ядерної загрози Росії.

Кішіда також сказав, що, зважаючи на цю ситуацію, ще важливіше повернути міжнародний імпульс до реалізації без'ядерного світу. Він зауважив, що наслідки, які завдала містам Хіросіма та Нагасакі ядерна зброя, ніколи не мають повторитися.

Варто зазначити, що в Хіросімі 6 серпня 1945 року загинули близько 140 тисяч людей. Ще 74 тисячі померли в Нагасакі через три дні, коли США скинули атомні бомби на два японських міста за кілька днів до закінчення Другої світової війни.