Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. В ходе тщательного обследования на командном пункте были найдены важные документы.

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В частности, нацгвардейцам удалось получить:

книгу штатно-должностного учета;

поименный список личного состава;

боевой и численный расчет;

таблицу позывных рашистской батальонно-тактической группы.



Гвардейцы получили важные российские документы / Фото МВД Украины

Все эти документы уже передали в высший штаб для дальнейшей об работки.

По словам командира воинской части Нацгвардии, личный состав которой проводил разведку, это очень веская и ценная информация , что может стать свидетельством многих военных преступлений оккупантов.