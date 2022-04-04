Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. В ходе тщательного обследования на командном пункте были найдены важные документы.
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В частности, нацгвардейцам удалось получить:
- книгу штатно-должностного учета;
- поименный список личного состава;
- боевой и численный расчет;
- таблицу позывных рашистской батальонно-тактической группы.
Гвардейцы получили важные российские документы / Фото МВД Украины
Все эти документы уже передали в высший штаб для дальнейшей обработки.
По словам командира воинской части Нацгвардии, личный состав которой проводил разведку, это очень веская и ценная информация, что может стать свидетельством многих военных преступлений оккупантов.
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