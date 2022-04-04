Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Під час ретельного обстеження на командному пункті знайшли важливі документи.

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Зокрема, нацгвардійцям вдалося отримати:

книгу штатно-посадового обліку;

поіменний список особового складу;

бойовий та чисельний розрахунок;

таблицю позивних рашистської батальйонно-тактичної групи.



Гвардійці отримали важливі російські документи / Фото МВС України

Усі ці документи вже передали до вищого штабу для подальшого опрацювання.

За словами командира військової частини Нацгвардії, особовий склад якої проводив розвідку, це дуже вагома та цінна інформація, яка може стати свідченням багатьох воєнних злочинів окупантів.

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