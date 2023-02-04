Как показала практика начала полномасштабного вторжения – люди, которые понимают куда и зачем пришли, являются более мотивированными. Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ и политтехнолог Петр Охотин.

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Стопами легендарного "Азова"

Сейчас ситуация на фронте горячая и решение о формировании соответствующих бригад является положительным. Кроме того, добровольцы получат право выбрать, к какой бригаде хотят присоединиться. Этот фактор больше мотивирует людей, чем получение распределения.

Что интересно, именно Министерство внутренних дел инициировало формирование "Гвардии наступления". В свое время легендарный полк "Азов" также был легализирован из добровольческого батальона в составе МВД и Нацгвардии.

Добровольцы получат качественное обучение

Охотин отметил, что батальоны будут формировать люди, имеющие боевой опыт. Следовательно, добровольцы пройдут качественное обучение.

Учитывая состав людей, организующих "Гвардию наступления", обучение там будет на высшем уровне с применением опыта, который показала эта война,

– сказал боец ВСУ.

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По его словам, в начале войны многие эксперты предполагали, что это будет конфликт низкой интенсивности, характерный для современного мира. Соответственно, это должна была быть и другая стратегия.

"За 11 месяцев войны уже получено и формализовано много опыта, а также обсуждено и перенесено в планы учений", – подчеркнул боец ВСУ.

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